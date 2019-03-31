Son Dakika Haberleri: Sandık Başında Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Sandık Başında Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sandık başına oy kullanmaya giden yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Sandık Başında Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sandık başına oy kullanmaya giden yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Çatalözü Mahallesinde oy kullanmak için sandık başına giden Şirin Ay (71), oyunu kullanmak için beklediği sırada fenalaştı. Ailesi tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kalp krizinden öldüğü açıklanan kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Jandarma ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:41 Kaynak: İHA

Mardin, Kalp Krizi, 3. Sayfa
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