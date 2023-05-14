Sandık başında 'toplu oy kullanımı' kavgaları (2) - Son Dakika
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Sandık başında 'toplu oy kullanımı' kavgaları (2)

14.05.2023 17:15

VALİLİK: TOPLU OY KULLANIMI SÖZ KONUSU DEĞİLŞanlıurfa Valiliği, sosyal medyada paylaşılan ve Harran ilçesine bağlı Minare köyünde çekildiği öne sürülen toplu oy kullanım videosu üzerine açıklama yaptı.

VALİLİK: TOPLU OY KULLANIMI SÖZ KONUSU DEĞİL

Şanlıurfa Valiliği, sosyal medyada paylaşılan ve Harran ilçesine bağlı Minare köyünde çekildiği öne sürülen toplu oy kullanım videosu üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından İlçe Seçim Kurulu ve siyasi parti temsilcileri ile söz konusu 1113 nolu sandığa gidildiği belirtilerek, "Harran ilçesi, Minare köyünde toplu oy kullanıldığı ve sandık kurulu üyelerinin darbedildiği iddialarına istinaden açıklama gereği duyulmuştur. Sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine, Minare köyündeki 1113 sayılı seçim sandığına İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve siyasi parti temsilcileri ile gidilerek yapılan tahkikatta toplu oy kullanılmadığı ve sandık görevlilerinin darbedilmediği ekteki tutanakla tespit edilmiştir. Sosyal medyadan paylaşım yapan kişiler ile ilgili adli işlemler başlatılmıştır" denildi.


Kaynak: DHA
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Hizb-i İslami Partisi, Hisarcık, Harran, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sandık başında 'toplu oy kullanımı' kavgaları (2) - Son Dakika
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