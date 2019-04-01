Sandık Başında Yakalandılar

Elazığ'da aranan 15 kişi sandık başında yakalandı.

Elazığ'da aranan 15 kişi sandık başında yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oy kullanma merkezlerinde ve çevresinde geniş önlem aldı.



Oy kullanmak için okullara giden ve haklarında arama kararı olduğu tespit edilen 15 kişi gözaltına alındı.



Emniyette işlemleri tamamlanan 15 şahıs adliyeye sevk edildi.

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