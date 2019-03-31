Son Dakika Haberleri: Sandık Başındaki Saldırının 4 Şüphelisi Yakalandı

Sandık Başındaki Saldırının 4 Şüphelisi Yakalandı

1 saat önce

Sandık başındaki saldırının 4 şüphelisi yakalandı Malatya Valisi Aydın Baruş: "Tartışma yaşlılara oy kullandırma konusunda çıkmış" "Gerginliğin devam etmemesi için gerekli her türlü tedbiri aldık"MALATYA - Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge'de oy verme işlemi sırasında meydana gelen ve 2...

Sandık başındaki saldırının 4 şüphelisi yakalandı
Malatya Valisi Aydın Baruş:
"Tartışma yaşlılara oy kullandırma konusunda çıkmış"
"Gerginliğin devam etmemesi için gerekli her türlü tedbiri aldık"

MALATYA - Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge'de oy verme işlemi sırasında meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü silahlı saldırı olayıyla ilgili 4 kişinin jandarma ekipleri tarafından yakalandığını söyledi.
Valilik binasında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Baruş, "Pütürge ilçemize bağlı Bölünmez Mahallesi'nde saat 10 civarında seçim sandığı başında yaşlı vatandaşlarımıza oy kullandırmak konusunda çıkan tartışma neticesinde 2 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti bir vatandaşımız da hafif şekilde yaralandı. Bu olayın failleri olduğu değerlendirilen 4 şahıs olayın akabinde Jandarma ekiplerimiz tarafından yakalanmışlardır. Olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından bizzat yürütülüyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.
"Herkes sağduyulu davranmalı"
Vali Baruş, siyasi parti temsilcileri ile bir toplantı yaptıklarını ifade ederek, "Bu toplantı neticesinde ortak değerlendirmemiz herkesin sağduyulu davranması. Herkes bu sağduyulu davranışı gösterirse bu süreci sükunet içerisinde atlatırız. Herkesi dikkatli konuşmaya ve davranmaya davet ediyoruz. Şu anda gerginliğin devam etmemesi için gerekli her türlü tedbiri aldık" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:57 Kaynak: İHA

Aydın, Malatya Valisi, Pütürge, 3. Sayfa
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