'Sandık başkanları gözaltında' haberlerine yalanlama
55 dakika önce
İstanbul Valiliği, "İstanbul'da bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
İstanbul
Valiliği, "İstanbul'da bazı sandık kurulu başkan ve üyelerinin gözaltına alındığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:01
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