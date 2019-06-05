Son Dakika Haberleri: Sandık çıkış anketlerine göre Danimarka'da zafer sosyal demokratların
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Sandık çıkış anketlerine göre Danimarka'da zafer sosyal demokratların

1 saat önce

Danimarka genel seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı. Sandık çıkış anketlerine göre Danimarka'aki seçimlerde sosyal demokratlar önde. Göçmen karşıtı politikaları savunan popülistler ise oy kaybı yaşadı.

Sandık çıkış anketlerine göre Danimarka'da zafer sosyal demokratların, System.String[]
Danimarka genel seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı. Sandık çıkış anketlerine göre Danimarka'aki seçimlerde sosyal demokratlar önde. Göçmen karşıtı politikaları savunan popülistler ise oy kaybı yaşadı.

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Danimarkalı DR ve TV2televizyonlarının açıkladığı sandık çıkış anketlerinde Sosyal Demokrat Parti yüzde 25,3 ile yüzde 25,9 oy aldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:38 
Sosyal Demokrat Parti, Danimarka, Dünya
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