Sandık Görevlileri Yemin Etti
25 dakika önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi, saat 08.00'de başlayacak.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul
DHA
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy verme işlemi, saat 08.00'de başlayacak. Oy kullanma işlemi başlamadan önce sandık görevlileri hazırlıklarını tammalayarak sandık yemini ettiler. Görevliler sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti. Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:
"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim"
Görüntü dökümü:
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-İstanbul Anadolu Lisesi
'de sandık yemini
- Bahçelievler
Kumport Ortaokulu'nda sandık yemini
-Detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:47 Kaynak: DHA
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