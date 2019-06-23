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SANDIK GÖREVLİLERİ YEMİN ETTİ

1 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Hasan YILDIRIM- Soner HASIRCIOĞLU-Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHAYenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy verme işlemi, saat 08.00'de başlayacak, 17.00'de sona erecek.

SANDIK GÖREVLİLERİ YEMİN ETTİ, System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Hasan YILDIRIM- Soner HASIRCIOĞLU-Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA
Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy verme işlemi, saat 08.00'de başlayacak, 17.00'de sona erecek. Seçimde 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 342 sandıkta oy kullanacak. Oy kullanma işlemi başlamadan önce sandık görevlileri hazırlıklarını tamamlayarak sandık yemini ettiler. Görevliler sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti. Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:

"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim"

Görüntü dökümü:
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-Sandık görevlilerinin yemin etmesi
-Yapılan hazırlıklar
-Genel ve detaylar 


İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:22 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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