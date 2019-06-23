Sandık görevlileri yemin etti
50 dakika önce
YENİLENEN İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy verme işlemi, saat 08.00'de başlayacak, 17.00'de sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 07:34 Kaynak: DHA
YENİLENEN İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy verme işlemi, saat 08.00'de başlayacak, 17.00'de sona erecek. Seçimde 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 31 bin 342 sandıkta oy kullanacak. Oy kullanma işlemi başlamadan önce sandık görevlileri hazırlıklarını tamamlayarak sandık yemini ettiler. Görevliler sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti. Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:
"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim"
- İstanbul
Burak Yılmaz'ın menajeri İtalyan basınına konuştu: Görüşmeler bitti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan videolu "Oyumuzu nasıl kullanmalıyız?" paylaşımı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 10 günde 3-4 transferi açıklayacağız
Trafik magandalarının saldırısına uğrayan oyuncu Halit Ergenç'in ifadesi ortaya çıktı