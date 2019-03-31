Son Dakika Haberleri: Sandık Hasta ve Engelli Seçmenin Ayağına Gitti

Sandık Hasta ve Engelli Seçmenin Ayağına Gitti

11 dakika önce

- YSK görevlilerinin oy sandığını oyunu kullanamayan vatandaşların evlerine götürmesi Hasta ve engelli vatandaşların evde oy kullanma detayları Oyunu evde kullanan vatandaşlardan Türkan Murat ile röportaj AĞRI - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanamayan hasta ve...

- YSK görevlilerinin oy sandığını oyunu kullanamayan vatandaşların evlerine götürmesi
Hasta ve engelli vatandaşların evde oy kullanma detayları
Oyunu evde kullanan vatandaşlardan Türkan Murat ile röportaj AĞRI - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanamayan hasta ve engelli vatandaşların evlerine seçim sandığı götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:02 Kaynak: AA

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