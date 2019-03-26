Son Dakika Haberleri: 'Sandık milli iradenin yıkılmaz kalesidir'

'Sandık milli iradenin yıkılmaz kalesidir'

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandık bizim namusumuzdur, sandık milli iradenin aşılmaz, sarsılmaz, yıkılmaz kalesidir.

'Sandık milli iradenin yıkılmaz kalesidir', System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandık bizim namusumuzdur, sandık milli iradenin aşılmaz, sarsılmaz, yıkılmaz kalesidir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:47 

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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