'Sandık milli iradenin yıkılmaz kalesidir'
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandık bizim namusumuzdur, sandık milli iradenin aşılmaz, sarsılmaz, yıkılmaz kalesidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Sandık bizim namusumuzdur, sandık milli iradenin aşılmaz, sarsılmaz, yıkılmaz kalesidir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:47
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