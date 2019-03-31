Son Dakika Haberleri: Sandık Seçmenin Ayağına Gitti

Sandık Seçmenin Ayağına Gitti

1 saat önce

Bingöl'de oy kullanmaya gidemeyen yatalak hastalar, seçim görevlilerince evlerine götürülen seyyar sandıkta oy kullandı.

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Bingöl'de oy kullanmaya gidemeyen yatalak hastalar, seçim görevlilerince evlerine götürülen seyyar sandıkta oy kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), okullarda kurulan sandıklara gidemeyecek durumda olanlar için seyyar sandık hizmeti veriyor.

Yeşilyurt Mahallesi Uysal Sokak'ta ikamet eden ve rahatsızlığı nedeniyle yatalak olan 94 yaşındaki Ayşe Bozağaç, seçim kurulu görevlilerince evine götürülen seyyar sandıkta oyunu kullandı.

Seçim kurulu görevlileri, kent merkezinde yaklaşık 30 yatalak hastaya seyyar sandığı evlerine götürerek, oy kullanma hizmeti sundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:47 Kaynak: AA

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