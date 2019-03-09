Sandık sonuçları eş zamanlı izlenebilecek

Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi ile siyasi partiler, oy kullanma işleminin sona ermesinin hemen ardından sandık sonuçlarını eş zamanlı olarak izleyebilecekler.

Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi ile siyasi partiler, oy kullanma işleminin sona ermesinin hemen ardından sandık sonuçlarını eş zamanlı olarak izleyebilecekler. Partiler bu sonuçları, YSK'nın yayın yasağını kaldırdığı saate kadar kamuoyuna açıklayamayacaklar.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Ambulans Şoförü, Kendisine Yol Vermeyen Magandadan Şikayetçi Oldu

Kılıçdaroğlu da Anketler Konusunda Erdoğan Gibi Düşünüyor

EYT'lilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup: Derdimiz Seçimle Değil, Geçimle

İmamoğlu mu Yıldırım mı? 7 Araştırma Şirketi İstanbul Sonuçlarını Açıkladı