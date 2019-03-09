Son Dakika Haberleri: Sandık sonuçları eş zamanlı izlenebilecek

Sandık sonuçları eş zamanlı izlenebilecek

1 saat önce

Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi ile siyasi partiler, oy kullanma işleminin sona ermesinin hemen ardından sandık sonuçlarını eş zamanlı olarak izleyebilecekler.

Sandık sonuçları eş zamanlı izlenebilecek, System.String[]
Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi ile siyasi partiler, oy kullanma işleminin sona ermesinin hemen ardından sandık sonuçlarını eş zamanlı olarak izleyebilecekler. Partiler bu sonuçları, YSK'nın yayın yasağını kaldırdığı saate kadar kamuoyuna açıklayamayacaklar.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:40 

Ekonomi
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