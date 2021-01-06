Sandıkçı: "2021 çocukların yılı olacak" - Son Dakika

Sandıkçı: "2021 çocukların yılı olacak"

06.01.2021 15:30
Sandıkçı:

Canik Belediyesi'nin yılbaşında düzenlediği "Hayalindeki Yeni Yıl ve Mekke'nin Fethi" etkinliklerine gösterilen ilgi ve yüksek katılım nedeniyle açıklama yapan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "2021 Canik'te çocukların yılı olacak, proje ve etkinlikler artarak devam edecek" dedi.

Canik Belediyesi'nin yılbaşında düzenlediği "Hayalindeki Yeni Yıl ve Mekke'nin Fethi" etkinliklerine gösterilen ilgi ve yüksek katılım nedeniyle açıklama yapan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "2021 Canik'te çocukların yılı olacak, proje ve etkinlikler artarak devam edecek" dedi.

Pandemi nedeniyle yaşamları her anlamda etkilenen çocukların yeni yıla umutla, neşeyle, heyecan ile girmeleri için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Biz çocuklara 'Hayalindeki Yeni Yıl' dedik, onlar bize, şiirler, şarkılar, yazılar yolladılar. 'Mekke'nin Fethi' dedik bize o kocaman yürekleriyle bu önemli günü yaşattılar. Biz artık çok iyi biliyoruz ki, bir toplumda çocuklar ne kadar mutluysa bizlerde ancak o kadar mutlu olabiliriz. Etkinliğimize katılan ve yapıla kura ile hediye kazananları bizzat ben ziyaret ettim. Sonrasında ise katılan herkese istisnasız sürpriz hediyeler verme kararı aldık. Bu süre zarfı içinde dijital olarak da olsa yüzlerce çocuğumuzla görüştüm. Onlarında fikirlerini alarak yeni etkinlikler planlamaya başladık bile" diye konuştu.

Yeni etkinlikler hazırlanıyor

Canik Belediyesi tarafından hazırlanan etkinliklere bütün ilçelerden katılım olduğunu ifade eden Sandıkçı, "Sadece şehrimizden değil, İstanbul, Çorum, Rize, Ordu gibi illerimizden de katılım oldu. Bu heyecanı yaşayan hiçbir çocuğumuza sınır koymadık. 4 bisiklet, 15 tablet ve katılan herkese uçurtma, çanta, boya kalemi, kitap, zeka oyunları ve oyuncak gibi hediyeler veriyoruz. Yaklaşık 2 bin 500 yavrumuz ve ailesinin katıldığı canlı yayında çok güzel anlar yaşadık. Çocuklar ve gençlerimizin bu vesileyle birçok fikir ve düşüncesine şahit olduk. Yakında hem onların fikirleri hem de bizim onlar için hazırladığımız birçok etkinlikte yeniden bir araya geleceğiz. Hepimiz için zor ama çocuklarımız için çok daha ağır geçen 2020 yılının etkilerini birlikte düzelteceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Sandıkçı: 2021 çocukların yılı olacak
Sandıkçı: 2021 çocukların yılı olacak
Sandıkçı: 2021 çocukların yılı olacak
Sandıkçı: 2021 çocukların yılı olacak

İbrahim Sandıkçı, Yeni Yıl, Mekke, Canik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sandıkçı: '2021 çocukların yılı olacak' - Son Dakika


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