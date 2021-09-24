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Sandıkçı: "Asli görevimiz vatandaşa hizmet etmek" - Son Dakika

Sandıkçı: "Asli görevimiz vatandaşa hizmet etmek"

24.09.2021 16:57
Sandıkçı:

Belediye personeliyle öğlen yemeğinde buluşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Belediyelerin asli görevi vatandaşa hizmet etmektir" dedi.

Belediye personeliyle öğlen yemeğinde buluşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Belediyelerin asli görevi vatandaşa hizmet etmektir" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, personeliyle öğlen yemeğinde bir araya gelmek üzere belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmetler Birimi'ni ziyaret etti. Yemek öncesi sosyal hizmetler alanındaki çalışmalar hakkında personelden bilgi alan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Nerede bir ihtiyaç sahibi vatandaşımız varsa yardımına koşmakla görevliyiz" diye konuştu.

Sosyal Hizmetler alanında hizmet veren personelin çok önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Başkan Sandıkçı, belediyelerin asli görevinin vatandaşa hizmet etmek olduğunu dile getirdi.

"Kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine ulaşın"

Birim çalışanlarının sergilediği performansı takdirle karşıladığını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, yapılan hizmetlerin önemine şu cümleleriyle değindi: "Bugüne kadar göstermiş olduğunuz fedakarlıklar için hepinize çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri karşılama noktasında elinizden gelen gayreti gösterdiğinize yakından şahidiz. Özellikle pandemi döneminde sergilediğiniz performansla halkımızın takdirini kazandığınızı bilmenizi isterim. Tabi sorumluluğumuz bitmedi, devam ediyor. Bundan sonra da yaşlılarımızın, hastalarımızın, engellilerimizin, yoksullarımızın, bakıma muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında elinizden gelen titizliği göstereceğinizden eminim. Kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmamız gerekiyor. Nerede bir ihtiyaç sahibi vatandaşımız varsa ona yardımcı olmakla sorumluyuz. Unutmayalım ki, bu vatandaşlarımızın yardımına koşmak, onlara hizmette bulunmak, dualarını almak manevi bir kalkan olarak bizi ve beldemizi belalardan korumaya vesile olacaktır."

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın"

"Sosyal Hizmetler, bir belediyenin temel görevlerinin başında gelmektedir" diyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' bilinciyle halka hizmet etmeyi sürdüreceklerini dile getirdi. İstişare sonrası çalışanların kendi evinde hazırladığı yemeklerle kurulan sofrada onlarla birlikte öğlen yemeği yiyen Başkan İbrahim Sandıkçı, yemek sonunda ikram ettiği bir tepsi ev yapımı baklavayla personele sürpriz yaptı. - SAMSUN

Sandıkçı: Asli görevimiz vatandaşa hizmet etmek
Sandıkçı: Asli görevimiz vatandaşa hizmet etmek
Sandıkçı: Asli görevimiz vatandaşa hizmet etmek

İbrahim Sandıkçı, Yemek Tarifi, Canik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sandıkçı: 'Asli görevimiz vatandaşa hizmet etmek' - Son Dakika


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