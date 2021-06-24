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Sandıkçı: "Beş yılda Canik'in çehresi değişecek" - Son Dakika

Sandıkçı: "Beş yılda Canik'in çehresi değişecek"

24.06.2021 17:17
Sandıkçı:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AK Parti Canik İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında ilçede sürdürülen projelerle ilgili konuşarak, "Beş yılda Canik'in çehresi değişecek" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AK Parti Canik İlçe Kadın Kolları tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında ilçede sürdürülen projelerle ilgili konuşarak, "Beş yılda Canik'in çehresi değişecek" dedi.

Canik Kültür Merkezi'nde kahvaltı buluşmasıyla başlayan programda ilk olarak kürsüde söz alan AK Parti Canik İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Donbay, toplantıya katılan davetlilere teşekkür etti. "Kadınlarımız, teşkilatımızın bel kemiğini oluşturmaktadır" diyen AK Parti Canik İlçe Teşkilat Başkanı Mahmut Gencay ise "Bu yapı içerisindeki desteklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Konuşma yapmak üzere söz alan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Baykeser, "Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır; onun da arkasında kendi gölgesi vardır" diyerek kadınların üstlendiği sorumluluklara değindi.

Ardından kürsüye davet edilen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı kadınlara hitaben yaptığı konuşmasında, Canik ilçesine hizmet etmeyi hep birlikte görev edindiklerini belirterek "Sizden sahadaki aksaklıkları, eksiklikleri bize ulaştırmanızı rica ediyorum. Böylelikle daha fazla, daha hızlı yol alalım. Böyle olursa Canik ilçemizi daha da ileriye götüreceğiz" şeklinde konuştu.

AK Parti'nin yaklaşık 19 yıldır iktidarda kalmasında kadınların büyük emeği bulunduğunu söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Bir yandan evinizin yükünü sırtlamışken bir yandan da ülke-memleket meselesini dert edinip sahaya indiniz. Bu anlamda sizlerin sorumluluğu daha fazla" sözlerine yer verdi.

Siyasetin yalanla yapılamayacağını dile getiren Sandıkçı, insanlarla iletişim kurarken samimi ve doğal olunması gerektiğini belirtti. "Yapmayacağımız bir işi söylemiyoruz. İnsanlara ümit verip onlara hayal kırıklığı yaşatmaktan kaçınıyoruz" diyen Başkan Sandıkçı, bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Göreve geldiklerinde kısa, orta ve uzun vade olarak planlama yaptıklarını söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı şöyle devam etti: "Bu hedeflere ulaşabilmek için geleceği bekleyemeyiz. Hizmet etmek için gün bugündür. Biz bugünü en verimli şekilde değerlendirmek durumundayız."

Canik ilçesinde imar planlaması yapmak için 1,5 yıl boyunca ekip olarak sabahlara kadar çalıştıklarını belirten Sandıkçı şunları kaydetti:

"Ramazan ayında çoğu zaman sahur vaktinde evlerimize gittik. Bu şekilde çalışmayla bir imar planı yaptık. Şu anda da imardan sonra herkesten dua almaya başladık. Hiç kimseyi yerinden oynatmadık. Kimse yerinden, arazisinden ayrılmadı. Bu başlı başına bir olay. Biz bu çalışmalarımızla örnek olmak istedik. Hem Canik ilçemizi kurtaralım hem de belediye olarak bu işin yapılabileceğini diğer belediyelere ispat edelim istedik."

Samsun'da tek seferde yapılmış en büyük imar planlamasını Canik'te gerçekleştirdiklerini dile getiren Sandıkçı, "Bundan sonra en az 50 yıl daha Canik ilçemizin imar ile ilgili bir çalışmaya ihtiyacı olmayacak" dedi.

Bütün bunları yapıyorken, bir yandan da Yeni Canik'i inşa ettiklerini anlatan Başkan Sandıkçı, geniş yollar inşa edilecek şekilde planlama yaptıklarını belirterek, "Çünkü yarın bu yollara ihtiyacımız olacak. Hiç kimseyi üzmeyecek bir imar planı hazırladık" bilgilerini verdi.

Canik'in aort damarı olarak nitelendirdiği 100. Yıl Bulvarı İnşa Projesi'nin önemine vurgu yapan Başkan İbrahim Sandıkçı, büyük projeleri gerçekleştirirken hiçbir şekilde oy kaygısı ya da tepki alma endişesi taşımadıklarını ifade etti. Başkan Sandıkçı, "Acaba ne tepki alırım endişesi taşırsanız yaptığınız işlerde iz bırakamazsınız. Bugün vatandaşımızın rahatsızlık duyacağı bazı çalışmalarımızdan yarın, iyi ki yapılmış diye onlar da memnun olacaklardır" diyerek liderliğin, başkanlığın korku ile yapılamayacağını belirtti.

Gerçekleştirilen projelerle Canik ilçesinin çehresini 5 yıl içerisinde değiştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Başkan Sandıkçı, konuşmasını soru cevap şeklinde devam ettirerek davetlilerin soruları ve talepleri ile yakından ilgilendi. - SAMSUN

Sandıkçı: Beş yılda Canik'in çehresi değişecek
Sandıkçı: Beş yılda Canik'in çehresi değişecek
Sandıkçı: Beş yılda Canik'in çehresi değişecek
Sandıkçı: Beş yılda Canik'in çehresi değişecek

İbrahim Sandıkçı, AK Parti, Hisarcık, Canik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sandıkçı: 'Beş yılda Canik'in çehresi değişecek' - Son Dakika


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