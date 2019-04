Sandıkçı: "Canik Büyüdükçe İstihdam Artacak"

İlçede kurulan bir iş yerinin açılışına katılan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye kazandırılan her iş yerinin Canik'in gelişim ve değişimine katkı sağladığını belirterek, "Yeni açılan her iş yeri istihdama ve ilçe ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede kurulan bir iş yerinin açılışına katıldı. AK Parti Ercan Eler ile Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen ve meclis üyelerinin de yer aldığı açılışta yeni hizmete açılan iş yeri sahibine hayırlı uğurlu olması ve bol kazanç temennisinde bulunan Başkan Sandıkçı, Canik'i el ele birlikte büyüteceklerini belirtti. Sandıkçı, ilçede kurulan her işyerinin Canik'in büyümesine ve istihdama katkı sağladığına dikkat çekti.



Gelişim ve değişime katkı



Açılış öncesi yaptığı konuşmasında ilçeye kazandırılan her iş yerinin Canik'in gelişim ve değişimine katkı sağladığına vurgu yapan Başkan Sandıkçı, Canik'te yeni bir iş yerinin açılışını gerçekleştirmenin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "İlçemiz büyüdükçe yeni iş yerleri çoğalacaktır. Yeni iş yerleri açıldıkça da Canik büyüyecek ve gelişecektir. Dolayısıyla Canik her alanda büyüdükçe, yeni iş yerlerinin açılışına hep birlikte şahit olacağız. İlçemizde böylesine iş yerlerinin çoğalmasını temenni ediyorum" diye konuştu.



Sosyal ve ekonomik büyüme



Yeni açılan her işyerinin çok önemli olduğunu ifade eden Sandıkçı, "Canik hem sosyal hem de ekonomik olarak gün geçtikçe daha da büyüyecek. Gelişen, değişen, büyüyen bir Canik için özel sektör yatırımlarını çok önemsiyoruz. İnşallah Canik'imiz günden güne büyümeye ve gelişmeye devam edecektir. Bu büyümede katkısı ve emeği çok olan esnafımıza ve yeni istihdam sağlayan girişimcilerimize teşekkür ediyorum. Ben bu işyerini açarak ilçemize ve istihdama katkılarından dolayı işletmenin sahibini kutluyorum. Allah bol ve bereketli günler versin" şeklinde konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından Başkan İbrahim Sandıkçı, beraberindekilerle birlikte kurdeleyi keserek iş yerinin açılışını gerçekleştirdi. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

