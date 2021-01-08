Sandıkçı: "Gençlere güveniyoruz" - Son Dakika

Canik'te genç gönüllü danışmanların ilk toplantılarına katılan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Gençlere güveniyoruz" dedi.

Canik Belediyesi'nin sosyal, kültürel ve sportif projeler başta olmak üzere faaliyet göstermesi için oluşturduğu genç gönüllü danışmanlar Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın da katılımıyla ilk toplantılarını yaptılar.

"Gençlere güveniyoruz"

Gençlerin günümüz dünyasının donanımlı bireyleri olması için belediye olarak birçok projeye imza attıklarını söyleyen İbrahim Sandıkçı, "Onları sınırlandırmak istemiyoruz. Özgürce fikirlerini, düşüncelerini, hayallerini ve hedeflerini ortaya koyarak aktif kalmalarını istiyoruz. Onların heyecanını, günümüz şartları onların penceresinden görmek ve bu görüşlerden faydalanmak istiyoruz. Belediyenin işleyişi, hizmet anlayışı ve birlikte yönetim anlayışının şimdiden onlarda bir tecrübe olarak aktarılmasının çok önemli oldu düşünüyorum. Bu anlamda kurmuş olduğumu bu harika ekiple birlikte çok güzel işlere imza atacağız. Katılım sağlamak isteyen bütün gençlere kapımız ise sonuna kadar açık" diye konuştu.

"Yetenek ve fikirlerine ihtiyacımız var"

Genç gönüllü danışmanların belediye içerisinde birimlerde de belirli zamanlarda görev almasını istediklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Gençlerin belediye işleyişini de görerek ve anlayarak fikir ve düşüncelerine bir zemin oluşturmak istiyoruz. Sonrasında ilçeye yönelik bilgilendirme çalışmaları yapacağız. Belediyesini ve ilçesini tanıyan bir ekip ile birçok projeye imza atacağımıza inanıyoruz. Dijital olarak kendilerini ifade edecekleri aktif bir yapıyı onlarla birlikte inşa edeceğiz. Canik'in bütün bileşenleriyle birlikte hareket etmesi bizim için hayati önem taşıyor. Gençler için bugüne kadar birçok proje hayata geçirdik. Bundan sonra onlarla birlikte çok daha fazla projeyi hayata geçireceğimize yürekten inanıyorum. İlçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - SAMSUN