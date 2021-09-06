Üye Girişi
Sandıkçı: "Hedefimiz yeni Canik'i kurmak" - Son Dakika

Sandıkçı: "Hedefimiz yeni Canik'i kurmak"

06.09.2021 16:00
Sandıkçı:

İlçede kalıcı nitelikte yollar inşa ettiklerini söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Hedefimiz yeni Canik'i kurmak" dedi.

İlçede kalıcı nitelikte yollar inşa ettiklerini söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Hedefimiz yeni Canik'i kurmak" dedi.

2021 yılı başından itibaren ilçe merkezinde 15 km yol açıldığını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, altyapısı sağlıklı şekilde tamamlanmış dayanıklı yollarla birlikte bölgenin kısa süre içerisinde yatırım adına cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen yeni yol açma ve yol genişletme çalışmalarıyla ilçenin bütün çehresinin değişeceğini belirtti. Göreve geldikleri günden bu yana ilçede kalıcı nitelikte yollar inşa ettiklerini söyleyen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği protokolü kapsamında yapılan 15 metre ve üzeri genişliğe sahip yol çalışmalarıyla Canik ilçemizi yatırımcılar için cazibe merkezi haline getireceğiz. Hedefimiz yeni Canik'i kurmak" diye konuştu.

"Açılan yollarla birlikte SASKİ alana gelip alt yapı çalışmalarını başlatıyor. Yeni açılan yollarla ilçenin altyapı sorunu da ortadan kalkmış oluyor. Altyapısı sağlıklı şekilde tamamlanmış dayanıklı yollarla birlikte ilçemiz kısa süre içerisinde yatırım adına cazibe merkezi haline gelecek" diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, 2023 yılına kadar Samsun Büyükşehir Belediyesi ile birlikte tüm yolları ve altyapısı yenilenmiş bir Canik'e kavuşacaklarının müjdesini verdi.

Yol inşasına başlanırken ham toprağın alınıp yerine 1 metre kalınlığında dolgu malzemesi döşendiğini belirten Başkan Sandıkçı, büyük bir afet olmadığı müddetçe bu yollar üzerinde yapılan kaplamaların ömürlük olacağını söyledi. Yol inşası için kamu kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasına dikkat ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, yol çalışmalarıyla ilgili de şunları söyledi:

"Yeni imar planından sonra Dereler Mahallesi ile Kozlu Mahallesi'ni birbirine bağlayan 20 metre genişliğinde 600 metre uzunluğunda anayol açıldı. Hasköy'den Lovelet Alışveriş Merkezi'ne kadar olan vadi yoluna alternatif olarak 15 metre genişliğinde 2250 metre uzunluğundaki yol yapımı çalışmaları devam ediyor. Kirazlık çevre yolundan Hasköy Mahallesi ile Teknepınar Mahallesi'ne kadar uzanan yeni bulvar yolu yapımında sona yaklaştık. Aynı güzergahtaki Hasköy Mahallesi'ni Devgeriş Mahallesi'ne bağlayan 15 metre genişliğinde 1450 metre uzunluğunda yeni yol genişletme çalışmamız da tamamlanmak üzere."

Planladıkları tüm yol projelerinin süratle hayata geçirildiğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Amacımız 2023 yılına kadar altyapısı tamamlanmış, kaliteli nitelikte yollara sahip bir ilçe olarak Canik'i cazibe merkezi haline getirmek. Böylece ilçemizle birlikte şehrimizi ve bölgemizi yeni yatırımlara kavuşturarak geliştirmiş olacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Sandıkçı: Hedefimiz yeni Canik'i kurmak
Sandıkçı: Hedefimiz yeni Canik'i kurmak
Sandıkçı: Hedefimiz yeni Canik'i kurmak
Sandıkçı: Hedefimiz yeni Canik'i kurmak

İbrahim Sandıkçı, Hisarcık, Yatırım, Canik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sandıkçı: 'Hedefimiz yeni Canik'i kurmak' - Son Dakika


Son Dakika

Kahraman minibüs şoförü hayat kurtardı! Ambulans gibi kullandığı araçla genci hastaneye yetiştirdi 17:07 Kahraman minibüs şoförü hayat kurtardı! Ambulans gibi kullandığı araçla genci hastaneye yetiştirdi Messi'den oynanmamış maçta olay olan gol! Spor dünyası bu golü konuşuyor 17:00 Messi'den oynanmamış maçta olay olan gol! Spor dünyası bu golü konuşuyor Son dakika... Miguel Crespo, Kanarya'da! 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı 16:46 Son dakika... Miguel Crespo, Kanarya'da! 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı
Yeşim Salkım ayakta durmakta zorlandı! Babasını son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı 16:30 Yeşim Salkım ayakta durmakta zorlandı! Babasını son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı Son Dakika: Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, görevinden alınması için mahkemeye başvurdu 16:22 Son Dakika: Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, görevinden alınması için mahkemeye başvurdu Elektrik trafosundaki kabloları çalarken akıma kapılıp hayatını kaybetti 16:09 Elektrik trafosundaki kabloları çalarken akıma kapılıp hayatını kaybetti
Son Dakika! CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı istemiyle disiplin kuruluna yönlendirdi 15:56 Son Dakika! CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarı istemiyle disiplin kuruluna yönlendirdi Diyarbakırlı vatandaş turnayı gözünden vurdu! 50 TL'ye aldığı kömür torbasından göktaşı çıktı 15:44 Diyarbakırlı vatandaş turnayı gözünden vurdu! 50 TL'ye aldığı kömür torbasından göktaşı çıktı

Son Dakika Haberleri
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı satışa çıkarıldı! İşte kitabın raflardaki fiyatı
17:07 Kahraman minibüs şoförü hayat kurtardı! Ambulans gibi kullandığı araçla genci hastaneye yetiştirdi
17:00 Messi'den oynanmamış maçta olay olan gol! Spor dünyası bu golü konuşuyor
16:46 Son dakika... Miguel Crespo, Kanarya'da! 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı
16:40 5 çocuk annesi kadın, 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti! 40 gün önce bebeği olmuş
16:32 İstanbul'da trafik felç! Hasta almaya giden ambulans trafikte sıkıştı
16:30 Yeşim Salkım ayakta durmakta zorlandı! Babasını son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurladı
16:21 Son Dakika: Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, görevinden alınması için mahkemeye başvurdu
16:17 Son dakika... Taksim metrosunda intihar girişimi! Seferler kısıtlı şekilde devam ediyor
16:15 Başkan Ali Koç, istediği takıma Vitor Pereira sayesinde kavuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı satışa çıkarıldı! İşte kitabın raflardaki fiyatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı satışa çıkarıldı! İşte kitabın raflardaki fiyatı         
17:11
Son dakika! Bariyerleri aşmaya çalıştığı için 7 kişiyi ölüme sürükleyen servis sürücüsü tutuklandı Son dakika! Bariyerleri aşmaya çalıştığı için 7 kişiyi ölüme sürükleyen servis sürücüsü tutuklandı         
17:03
İzleyenler korkudan donup kaldı! Bebeğini arabaya bırakıp, kendisine uçan tekme atan kişiyi bıçakladı İzleyenler korkudan donup kaldı! Bebeğini arabaya bırakıp, kendisine uçan tekme atan kişiyi bıçakladı         
16:58
5 çocuk annesi kadın, 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti! 40 gün önce bebeği olmuş 5 çocuk annesi kadın, 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti! 40 gün önce bebeği olmuş         
16:40
Sultangazi'de servis aracı kazası! Şoför, okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı: 4 yaralı Sultangazi'de servis aracı kazası! Şoför, okul önünde bekleyen öğrenci ve velilere çarptı: 4 yaralı         
16:28
Başkan Ali Koç, istediği takıma Vitor Pereira sayesinde kavuştu Başkan Ali Koç, istediği takıma Vitor Pereira sayesinde kavuştu         
16:16
Son dakika! Pençşir'i ele geçirdiğini duyuran Taliban'a karşı, direnişin lideri Ahmed Mesud'dan Son dakika! Pençşir'i ele geçirdiğini duyuran Taliban'a karşı, direnişin lideri Ahmed Mesud'dan "ulusal ayaklanma" çağrısı geldi         
16:00
İşletmeci Umut Evirgen, sevgilisi Serenay Sarıkaya için mekanı kapattı İşletmeci Umut Evirgen, sevgilisi Serenay Sarıkaya için mekanı kapattı         
15:54
39 yıldır komada olan Fransa Milli Takım futbolcusu Pierre Adams, hayatını kaybetti 39 yıldır komada olan Fransa Milli Takım futbolcusu Pierre Adams, hayatını kaybetti         
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıfları dolaştığı esnada beyaz tahtaya not yazdı: Oku, düşün, uygula, neticelendir Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıfları dolaştığı esnada beyaz tahtaya not yazdı: Oku, düşün, uygula, neticelendir         
15:21
Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki müteahhit hayatını kaybetti Sünnet düğününde halay çekerken kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki müteahhit hayatını kaybetti         
14:54
Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı         
14:03
İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü         
13:59
Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı         
13:57
Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı         
11:35
Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük         
11:09
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 17:18:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sandıkçı: "Hedefimiz yeni Canik'i kurmak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement