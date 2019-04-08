Sandıkçı: "İş Birliği İçinde Olacağız"

Yeni görevine başlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı adeta ziyaretçi akınına uğradı.

Yeni görevine başlayan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı adeta ziyaretçi akınına uğradı. Canik Kaymakamı Mahmut Halal'ı da ağırlayan Sandıkçı, hem şehri hem de gönülleri ihya etmek için çalışacaklarını söyledi.



Canik Belediye Başkanı İbrahim sandıkçı, görevinin ilk günlerinde ziyaretçi akınına uğruyor. Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri muhtarlar gibi toplumun her kesiminden ziyaretçi kabul eden Başkan Sandıkçı'ya Canik Kaymakamı Mahmut Halal da misafir oldu. Kaymakam Halal, tebrik ettiği Başkan Sandıkçı'ya yeni görevinde başarı dilerken, Başkan Sandıkçı da, ilçenin sorunlarının çözümünde işbirliği ve istişarenin önemine vurgu yaparken, şehri ve gönülleri ihya etmek için çalışacaklarını söyledi.



"İş birliği içinde olacağız"



Şehre hizmet noktasında ortak akıl vurgusu yapan Başkan İbrahim Sandıkçı, "İnşallah ilçemize ve hemşehrilerimize hizmet noktasında başta kaymakamlık olmak üzere, ilçemizdeki tüm kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, halkımızla istişare edeceğiz. Biz istişarenin önemini çok iyi biliyoruz. Bu vesileyle halkımızla olduğu gibi, ilçemizdeki kurum ve kuruluşlarla da her zaman işbirliği ve dayanışma içerisinde olacağız" dedi.



"Bu şehir hepimizin"



Canik'in sorunlarını çok iyi bildiklerini ifade eden Sandıkçı, "Biz şehrimizi inşa, gönülleri ihya etmek için yola çıktık. Çalışmalarımızı bu yönde sürdüreceğiz. Bu şehir hepimizin. Biz Canik'e kültür sanattan spora, çevreden şehirleşmeye, yerel kalkınmaya kadar daha birçok konuda ilçemizi marka şehir yapmak için mesai harcayacağız. Canik için bir projesi olan herkese kapımız da, gönlümüz de sonuna kadar açık. Canik halkı hizmetlerin en iyisine ve güzeline layık. Allah hizmet için çıktığımız bu kutlu yolda bizleri muvaffak eylesin" diye konuştu.



Başarı dilediler



Kaymakam Mahmut Halal da, tebrik ettiği Başkan Sandıkçı'ya yeni görevinde başarı diledi. Başkan Sandıkçı'yı haftanın ilk mesai gününde ayrıca İlçe Emniyet Müdürü Hanefi Kabaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Ercan Eler, İlçe Müftüsü Ali Çebi ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar da ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi. - SAMSUN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İğrenç Olay Kamerada! Üzerindeki Kürkü Çaldıkları Cansız Mankeni Taciz Ettiler

Türk Telekom 8 Bin Lira Maaşla Çalışacak Eleman Arıyor

Son Dakika! AK Parti'den Geçersiz Oyların Sayımına İlişkin Yeni Açıklama: Lehimize 5 Bin 69 Oy Eklendi

Son Dakika! ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti