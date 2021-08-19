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Sandıkçı: "Kent Konseyimiz Canik'e değer katacak" - Son Dakika

Sandıkçı: "Kent Konseyimiz Canik'e değer katacak"

19.08.2021 14:56
Sandıkçı:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yeni kurulan Canik Kent Konseyi'nin ilçeye değer katacağına ve güzel işlere imza atacağına inandığını söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yeni kurulan Canik Kent Konseyi'nin ilçeye değer katacağına ve güzel işlere imza atacağına inandığını söyledi.

Canik Kent Konseyi'nin 7 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurulu toplantısında Konsey Başkanlığı görevine getirilen Prof. Dr. Kenan Çağan, Canik Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri ve Meclis Başkanları ile birlikte Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'yı ziyaret etti. Canik Kaymakamı Mahmut Halal'ın da katıldığı görüşmede, ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarla ilgili belirlenen yol haritası üzerinde duruldu.

Göreve geldikleri 7 Temmuz tarihi itibariyle gerçekleştirilen çalışmalar ve Kent Konseyi'nin yeni oluşumu hakkında Başkan İbrahim Sandıkçı'ya bilgi veren Canik Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Kenan Çağan, "Çalışma meclislerimizi oluşturup meclis başkanlarımızı belirledik. Arkadaşlarımız, meclise davet edebileceğimiz isimler üzerinde bir çalışma yaptı. Şu an o isimlerin davet süreci devam ediyor. Muhtemelen gelecek ay isimleri kesinleştirmiş oluruz. Arkadaşlarımızla birlikte Canik'e nasıl bir katkı sunarız gayreti içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Canik Kent Konseyi'nin daha kapsamlı çalışmalar yürüteceğini belirten Prof. Dr. Çağan, "Kent Konseyi için psikolog ve sosyologların çok katkısı olacağını düşünüyoruz. Fakültemizde hem sosyoloji hem psikoloji bölümleri var. Üniversitedeki arkadaşları da sürece dahil etmek için ayrıca bir gayret sarf ediyoruz" ifadesini kullandı.

Gönüllülük esasına göre çalışmalarını gerçekleştiren Kent Konseyi'nin ilçe için önemine değinen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Kent Konseyi; Canik ilçemizin sosyal, kültürel, ekonomik anlamda kalkınmasına katkı sunan, sosyal hayata dokunacak işlere imza atan, demokrasinin de temel taşlarından biri olarak görev yapan yapısıdır. Yeni kurulan konseyimizin Canik'e değer katacağına ve güzel işlere imza atacağına inanıyorum" diye konuştu.

Ortak akıl ve eleştirel bakışın önemine vurgu yapan Başkan Sandıkçı, "Geldiğimiz yer ortada ama daha iyisini yapabiliriz. Daha verimli çalışmalar yapabilecekken daha az verim alınıyorsa bu bile bir eksikliktir. Dolayısıyla eleştirel fikre her zaman ihtiyaç vardır" şeklinde konuştu.

Canik Belediyesi'nin Samsun'da ekonomik olarak en güçlü belediye olduğunu belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Biz birçok alanda hizmet vermek durumundayız. Fakat yetişemediğimiz, eksik kaldığımız alanlar olabiliyor. Canik Kent Konseyi, bu alanlarda daha hızlı yol alabilmemiz için bize çok ciddi katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Samsun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Çağan'ın ilçe adına büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Başkan Sandıkçı şunları söyledi:

"Canik Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Kenan Çağan'ın hem sosyoloji alanında akademisyen olması hem de üniversitede idareci olması Canik ilçemiz adına büyük bir avantajdır. Çünkü topluma bakışımız bu bağlamda çok daha güzel bir şekil alacaktır."

"Sadece kağıt üzerinde olan bir Kent Konseyi istemiyoruz" diyen Prof. Dr. Kenan Çağan, "Madem ki bir araya geldik, böyle bir tanımlama var; bu tanımın somut bir çıktısı olsun istiyoruz. Sizin bu konudaki istekliliğiniz bizi cesaretlendiriyor. Ortak akılla tespit ettiğimiz konularda bize destek olacağınıza bütün kalbimizle inanıyoruz. Bize temin ettiğiniz güven bizi rahatlatıyor" beyanında bulundu. - SAMSUN

Sandıkçı: Kent Konseyimiz Canik'e değer katacak
Sandıkçı: Kent Konseyimiz Canik'e değer katacak

İbrahim Sandıkçı, Kent Konseyi, Samsun, Canik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sandıkçı: 'Kent Konseyimiz Canik'e değer katacak' - Son Dakika


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