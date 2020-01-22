Sandıkçı: "Vatandaşımıza hizmete gideceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sandıkçı: 'Vatandaşımıza hizmete gideceğiz' - Son Dakika

Sandıkçı: "Vatandaşımıza hizmete gideceğiz"

6 saat önce

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Sürekli muhtarlarımızla iletişim kurarak, vatandaşımız hizmet almak için belediyeye gelmeden, biz vatandaşımıza hizmete gideceğiz" dedi.

Sandıkçı:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Sürekli muhtarlarımızla iletişim kurarak, vatandaşımız hizmet almak için belediyeye gelmeden, biz vatandaşımıza hizmete gideceğiz" dedi.


Canik Belediyesi ilçe halkının zorlu kış şartlarından etkilenmeden yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli tüm önlemleri almaya devam ediyor. Belediye çözüm merkezi bünyesinde oluşturulan Muhtarlık İletişim Merkezi ile gün içerisinde tüm mahalle muhtarları aranarak, kış şartlarından dolayı oluşabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.


"Muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz"


Vatandaşların, kış şartlarından dolayı oluşacak olumsuzluklardan etkilenmeden yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Mahalle muhtarlarımız, mahallesinin sorunlarıyla birebir ilgilenen, mahallesine hakim, seçilmiş sorumlu yöneticilerdir. Dolayısıyla bir şekilde çözüm ortağımız. Vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretirken muhtarlarımızla birlikte çalışmak, fikirlerini almak, bizlere hizmetlerimizde kolaylık sağlamaktadır. Zorlu kış şartlarında hiçbir vatandaşımızın, mahallelimizin zorda kalmasını istemiyoruz. Biz yerel yöneticilerin asli görevi sorumluluklarını kapsayan alanlarda vatandaşların yaşam şartlarını kolaylaştırmak. Belediyemiz çözüm merkezi bünyesinde oluşturduğumuz muhtarlık iletişim merkezi ile kış mevsimi süresince, gün içerisinde mahalle muhtarlarımız aranıp, kış şartlarından dolayı mahallelerimizde oluşabilecek çözülmesi gereken her ne sorun varsa çözüm merkezimiz tarafından kayıt altına alınıp ilgili birimler aracılığı ile çözüme kavuşturmaktayız" diye konuştu.


"Vatandaşımıza hizmete gideceğiz"


Başkan Sandıkçı, "İlgili birimlerimiz mahallelerimize hizmet götürürken muhtarlardan gelen taleplere öncelik verecek şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Muhtarlık iletişim merkezimiz, müdürlüklere ilettiği konu hakkındaki gelişmelerin takibini yaparak ve muhtarlara getirdikleri taleplerle ilgili bilgi vermektedir. Halkımızın kış şartlarından etkilenmeden yaşamlarını sürdürmesi için, kış mevsimi süresince devam edecek projemizle oluşabilecek sorunları hızlı ve zamanında çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. İlçemizde yaşayan her vatandaşımıza dokunmak, onların dertleriyle dertlenmek, sevinçleriyle sevinmek için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın hizmet almak için belediyeye gelmelerini beklemeyeceğiz. Biz vatandaşımıza hizmete gideceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Canik Belediyesi, İbrahim Sandıkçı, Canik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ege'de art arda depremler! Son depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı
FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem Kız kardeşine "İstersen seni de öldüreyim" dedi, intihar etti Büyükçekmece'de korkutan patlama! Büyük çapta hasar oluştu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 18:29:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sandıkçı: "Vatandaşımıza hizmete gideceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]