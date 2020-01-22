Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Sürekli muhtarlarımızla iletişim kurarak, vatandaşımız hizmet almak için belediyeye gelmeden, biz vatandaşımıza hizmete gideceğiz" dedi.



Canik Belediyesi ilçe halkının zorlu kış şartlarından etkilenmeden yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli tüm önlemleri almaya devam ediyor. Belediye çözüm merkezi bünyesinde oluşturulan Muhtarlık İletişim Merkezi ile gün içerisinde tüm mahalle muhtarları aranarak, kış şartlarından dolayı oluşabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.



"Muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz"



Vatandaşların, kış şartlarından dolayı oluşacak olumsuzluklardan etkilenmeden yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Mahalle muhtarlarımız, mahallesinin sorunlarıyla birebir ilgilenen, mahallesine hakim, seçilmiş sorumlu yöneticilerdir. Dolayısıyla bir şekilde çözüm ortağımız. Vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretirken muhtarlarımızla birlikte çalışmak, fikirlerini almak, bizlere hizmetlerimizde kolaylık sağlamaktadır. Zorlu kış şartlarında hiçbir vatandaşımızın, mahallelimizin zorda kalmasını istemiyoruz. Biz yerel yöneticilerin asli görevi sorumluluklarını kapsayan alanlarda vatandaşların yaşam şartlarını kolaylaştırmak. Belediyemiz çözüm merkezi bünyesinde oluşturduğumuz muhtarlık iletişim merkezi ile kış mevsimi süresince, gün içerisinde mahalle muhtarlarımız aranıp, kış şartlarından dolayı mahallelerimizde oluşabilecek çözülmesi gereken her ne sorun varsa çözüm merkezimiz tarafından kayıt altına alınıp ilgili birimler aracılığı ile çözüme kavuşturmaktayız" diye konuştu.



"Vatandaşımıza hizmete gideceğiz"



Başkan Sandıkçı, "İlgili birimlerimiz mahallelerimize hizmet götürürken muhtarlardan gelen taleplere öncelik verecek şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Muhtarlık iletişim merkezimiz, müdürlüklere ilettiği konu hakkındaki gelişmelerin takibini yaparak ve muhtarlara getirdikleri taleplerle ilgili bilgi vermektedir. Halkımızın kış şartlarından etkilenmeden yaşamlarını sürdürmesi için, kış mevsimi süresince devam edecek projemizle oluşabilecek sorunları hızlı ve zamanında çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. İlçemizde yaşayan her vatandaşımıza dokunmak, onların dertleriyle dertlenmek, sevinçleriyle sevinmek için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın hizmet almak için belediyeye gelmelerini beklemeyeceğiz. Biz vatandaşımıza hizmete gideceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN