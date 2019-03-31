Son Dakika Haberleri: Sandıklar Seçmenin Ayağına Gitti

Sandıklar Seçmenin Ayağına Gitti

50 dakika önce

- Sandıklar seçmenin ayağına gitti Hasta ve yaşlılar için kurulan seyyar sandıklar seçmenin adresine gittiADIYAMAN - 31 Mart Mahalli Seçimlerde oy kullanacak olan hasta ve yaşlılar için kurulan seyyar sandık ekipleri seçmenin ayağına gitti.

- Sandıklar seçmenin ayağına gitti
Hasta ve yaşlılar için kurulan seyyar sandıklar seçmenin adresine gitti

ADIYAMAN - 31 Mart Mahalli Seçimlerde oy kullanacak olan hasta ve yaşlılar için kurulan seyyar sandık ekipleri seçmenin ayağına gitti.
Adıyaman'da İlçe Seçim Kurulu tarafından oluşturulan 6 ekip, 130 hasta ve yaşlı seçmene oy kullandırmak için 'seyyar sandık' taşıdı. Seçim kurulu ve parti görevlileri güvenlik güçleri nezaretinde belirlenen adreslere giderek oy kullandırma işlemi gerçekleştirdi.
Belediye başkanlığı, il genel meclis üyeliği, belediye meclis üyeliği için oy kullanan seyyar sandıktaki seçmenler muhtarlar için oy kullanamadı.
Ekipler ilk olarak Adıyaman Bahçelievler mahallesinde ki görme engelli Sevim Yıldız ve ayağında rahatsızlık olan eşi Mehmet Yıldız'ı n evine giderek yaşlı çifte oy kullandırdı.
Oyunu kullanan Mehmet Yıldız, "Hangisi ülkemiz için hayırlıysa Allah ona yardım etsin, onu başımıza getirdin" temennisinde bulundu.
Ekiplerin oy kullandırdığı ve ayaklarından rahatsız olan Kadriye Şaşmaz ise, 'seyyar sandık' uygulamasının çok iyi olduğunu belirterek, "Bu hizmetten memnunuz. Gidip perişan olacaktım. Sandık buraya gelince memnun kaldım. Sağlıklı iken sandığa gidiyordum ama şimdi gidemiyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:30 Kaynak: İHA

Adıyaman, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy Torbaları ve Seçim Görevlilerini Taşıyan Minibüs Karda Mahsur Kaldı Oy Kullanan Cem Yılmaz, Sandık Başında Espriyi Patlattı Futbolcuların Alacaklarını Ödeyen Galatasaray'da Keyifler Yerinde Son Dakika! Malatya'da, Sandık Başında Kavga: 2 Ölü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 11:20:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sandıklar Seçmenin Ayağına Gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]