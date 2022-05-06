Sandıklardaki kıyafetler Halk Eğitim Merkezinde yeniden hayat buluyor - Son Dakika

İzmir'in Tire ilçesindeki Halk Eğitim Merkezinde, uzun yıllar sandıklarda bekletilen kıyafetler, ince dokunuşlarla kullanılabilecek hale geliyor.

Geleneksel halk giysileri üretimiyle dikkati çeken merkezde, kurs öğreticisi Atilla Özkan ve 14 kadın öğretici, "Gelenekten Geleceğe" adını verdikleri "ileri dönüşüm" projesiyle kullanılmayan eski kıyafetleri yeniden işliyor.

Bu kapsamda atölyeye giren ustalar, çevrelerinden topladıkları eski kıyafetleri kullanılabilecek hale getiriyor.

Geleneksel El Sanatları ve Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Usta Öğreticisi Özkan, AA muhabirine, yaklaşık 9 yıldır geleneksel el sanatlarını koruyarak giysi ürettiklerini söyledi.

Bu süreçte defileler yaptıklarını ve ürettikleri kostümlerden esinlenerek günlük giyilecek kostümler de tasarlamaya başladıklarını aktaran Özkan, şöyle konuştu:

"Hepimizin sandıklarda kalmış dar veya bol gelen, giymediği, annesinden, teyzesinden kalan giysi parçaları var. Biz bunları hem sıfır atık adına hem de ileriye dönük gerçek bir dönüşüm başlatma projesiyle yeniden işlemeye başladık. Günlük, sokakta, aile gezmelerinde giyilecek ürünlere dönüştürüyoruz. Buna da ileri dönüşüm deniyor. Atık olan şeyleri günlük giysiye dönüştürüyoruz."

Sürecin oldukça detaylı olduğuna dikkati çeken Özkan, şöyle devam etti:

"70-80 yıllık kumaşlar var ve bu kumaşların yeni üretimi yok. Bu yüzden de ayrı bir önemi var. Bu dokunuşlar geleneksel kültürümüzde yer alan el işlemelerini, iğne oyalarını, boncuk işlemelerini, bunların hepsini bir araya getiriyor ve kostümlerin desenlerine göre üzerine işliyoruz. Daha güzel bir kıyafete dönüştürüyoruz. Şu an ileri dönüşümü yaygınlaştırmak en büyük amaçlarımızdan biri."

"Hiç atık yok"

Usta öğreticilerden Kudret Hadimlioğlu da çalışmayla hem aile hem ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Bizde hiç atık yok. 'Sıfır atık' diyoruz. Kağıt tüketimine bile sınır getirdik. Çevremizdeki esnaf da biliyor ileriye dönük çalışmalarımız olduğunu. Biz mesela manifaturacılara gelen kumaşların naylon kaplarına kalıp çıkarıyoruz. Kağıtta bile ileriye dönüşümü sağlamış oluyoruz. Elimizdeki ürün bana olmuyorsa tasarımını diğer bir arkadaşımızın kızına veriyoruz. Biraz güncelleştiriyoruz, biraz eskinin esintilerini bırakıyoruz, üzerine çok tarz şeyler çıkıyor. Çok keyifli bir iş. Bir bakıyorsunuz atık, siz onu yeni hayata geçirmiş oluyorsunuz."

"Güzel dönüşler alıyoruz"

Tire Halk Eğitim Merkezi Müdürü Adnan Güven de "Gelenekten Geleceğe" projesi kapsamında güzel bir koleksiyon oluşturduklarını aktardı.

Koleksiyonda yaklaşık 40 kıyafet olduğunu söyleyen Güven, "Bu kıyafetlerimizi farklı defile ve sergilerde tanıtıyor ve çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Dünyada sınırsız kaynaklar yok, bu yüzden de annelerimizin, eşlerimizin kullanmadığı eski kıyafetleri günümüz koşullarına uyarlayarak kullanılır hale getiriyoruz. Günümüzde bir kadının çok rahat kullanabileceği zarif, şık ve fark ortaya koyan güzel kıyafetler oluşturuyoruz." diye konuştu.