'Sandıkların Efendisi' Yaşar Usta yıllara meydan okuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Sandıkların Efendisi' Yaşar Usta yıllara meydan okuyor - Son Dakika

'Sandıkların Efendisi' Yaşar Usta yıllara meydan okuyor

11 dakika önce

ADANA'da 65 yıldır sandıkçılık yapan ve çevresindekiler tarafından 'Sandıkların Efendisi' olarak tanınan Yaşar Diniz (72), sandıksız gelin olmayacağını belirterek, "Kızlarımız sandıksız gelin gitmesinler.

'Sandıkların Efendisi' Yaşar Usta yıllara meydan okuyor, System.String[]

ADANA'da 65 yıldır sandıkçılık yapan ve çevresindekiler tarafından 'Sandıkların Efendisi' olarak tanınan Yaşar Diniz (72), sandıksız gelin olmayacağını belirterek, "Kızlarımız sandıksız gelin gitmesinler. Geleneklerimiz ölmeden devam etsin" dedi.

Merkez Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yaklaşık 65 yıldır sandık yapıp satan Yaşar Diniz, sandık ustalığının çok önemli bir meslek olduğunu söyledi. İşini yıllardan beri aynı tutkuyla devam ettirdiğini belirten Diniz, ölene kadar sandık yapmaya devam edeceğini kaydetti. Sandık kültürünün Osmanlı Dönemi'nden bu yana gelen bir kültür olduğunu anlatan Yaşar Diniz, özellikle kadınların en kıymetli eşyalarını sandıklarda sakladığını dile getirdi.

YENİ NESİL HEVESLİ DEĞİL

Bir evin olmazsa olmazlarının başında sandıkların geldiğini vurgulayan Yaşar Diniz, eskiden işlerinin çok yoğun olduğunu, fakat artık eskisi gibi talep almadığını söyledi. Sandık ustası yetiştirmek istediğini ancak çırak bulamayınca kendi oğluna işi öğrettiğini belirten Diniz, oğlunun bu mesleği devam ettireceğine inandığını sözlerine ekledi. Çevredeki dostlarının kendisine sandıkların efendisi diye hitap ettiğini ve bundan guru duyduğunu kaydeden Diniz, şöyle konuştu:

"Bunun karşılığında ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Yaz mevsimi geliyor ve haliyle düğün sezonu başladı. Burada her tür sandık var. Sandıksız ev olmaz. Sandıksız gelin olmaz. Sadece çeyiz olarak da değil her türlü şey için sandık kullanılabilir."

Kızına Yaşar Diniz'in yaptığı bir sandığı aldığını belirten Ayşe Üsküloğlu, o sandığı torununa vermesini vasiyet ettiğini söyledi. 20 yıl önce Diniz'in iş yerinden sandık aldığını ve hala kullandığını kaydeden Naile Üsküloğlu ise "Sandıkçılık bir sanat. İşçilik de kaliteli olunca yıllarca evimizin başköşesinde duruyor" dedi.


Seyhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 07:58 Kaynak: DHA
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