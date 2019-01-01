Son Dakika Haberleri: Sandıklı 2019'a Ünlü Sanatçı Zara ile Girdi

Sandıklı 2019'a Ünlü Sanatçı Zara ile Girdi

1 saat önce

Ünlü sanatçı Zara Afyonkarahis'ın Sandıklı ilçesinde bulunan termal bir otelde sahne aldı.

Sandıklı 2019'a Ünlü Sanatçı Zara ile Girdi, System.String[]
Ünlü sanatçı Zara Afyonkarahis'ın Sandıklı ilçesinde bulunan termal bir otelde sahne aldı.

Sandıklı'da bulunan Hüdai Kaplıcalarındaki termal bir otelde yeni yıl galası için sahne alan ünlü sanatçı Zara'ya izleyenler yoğun ilgi gösterdi. Sevenlerinin yeni yılını kutlayan Zara verdiği röportajda". Her sene aynı dileklerle konuşuyoruz aslında başarı, sağlık, en önemlisi huzur. Sevdiklerimizle birlikte olmak, bunların dışında kendi çabamızla kazandığımız yeni yıl dilekleri biraz bizim çabamıza bağlı. Bu farkındalıkla konuşmak istiyorum. Bizler hızlı tüketen bir bilince ulaştık her şeyi hızlı tüketiyoruz. Herkese farkındalıklı yıllar diliyorum, sevdikleri ile beraber yıllar diliyorum" dedi.

Yaklaşık 800 kişinin izlediği konser öncesi ve sonrası hayranları sanatçı Zara ile fotoğraf çektirme yarışına girdiler. Zara yaklaşık 3 saat sahnede kalarak hem repertuarından hemde günün sevilen şarkı ve türkülerden örnekler verdi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:17 Kaynak: İHA

Huzur, Sandıklı, Magazin
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