Sandıklı Avcılar Derneğinden Av Sezon Sonu Yemeği

Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesinde Avcılık ve Atıcılık Derneği üyeleri, av sezon sonu nedeniyle geleneksel av yemeği düzenledi.
Avcılık ve Atıcılık Derneği kulübü binasında düzenlenen yemeğe, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop
, Doğa Koruma ve Milli Parklar
Sandıklı İlçe Müdürlüğü yetkilileri ve Avcılar
Kulübü üyeleri katıldı.
Dernek üyeleri tarafından sezon içerisinde avlanan av hayvanlarından, keklik ve tavşanların yanında kuzu eti ikramı da yapıldı. Dernek üyeleri tarafından hazırlanan yemekler misafirlere ikram edildi.
Av sezonunun kapanış dönemlerinde geleneksel olarak av yemeği düzenlediklerini belirten Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Sezai Özkalkan, dernek çatısı altında 500 üyelerinin olduğunu bildirdi.
Sezon sonunun kazasız belasız tamamlandığı için yemek verdiklerini kaydeden Özkalkan, şöyle konuştu:
"Burada her yıl olduğu gibi avcıların birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu göstermek istiyoruz. Avcılarımız katliam değil bilinçli ve doğayı seven avcılardır. Her sene olduğu gibi geleneksel olarak sezon bittiği zaman yemek veriyoruz. Yemeğimize ilçe protokolünü davet ediyoruz. Av sezonumuz Milli Parklar Müdürlüğü
tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleşiyor. Normalde Ekim ayında açılır ve Ocak ayı içerisinde av sezonu sona erer. Derneğimiz çatısı altında 500 üyemiz bulunmaktadır. Bunlardan 200 asil 300 tanesi de yedek üyeden oluşur. İkramlarımızda kuzu eti yanında av hayvanlarından avcılarımızın avladığı keklik, tavşan eti var."
Kış aylarında yaban hayvanları için yemleme çalışmaları da yaptıklarını ifade eden Özkalkan, "Malum kış aylarındayız, arkadaşlarımız ile geçen kar yağışında yemleme çalışması yaptık ve Milli Parklar da bize destek oldu. Bizim amacımız sadece av vurmak değil, avı da korumak." dedi.