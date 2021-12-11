Sandıklı Belediye Başkanı Çöl, esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, kentteki esnafı ziyaret etti.

Çöl, esnaf ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Esnaflarımızla sık sık bir araya gelerek onlarla birçok konuyu istişare ediyor, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Ayrıca, ilçemiz için yaptığımız çalışmalar ve önümüzdeki dönemlerde hayata geçireceğimiz projelerimizi de anlatma fırsatı buluyoruz. Esnafımızla işleri hakkında konuşuyoruz. Onların bizlerden beklentilerini dinliyoruz." ifadesini kullandı.

Esnaf ziyaretine Sandıklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztopbaş da katıldı.