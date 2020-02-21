Sandıklı Belediye Başkanı Çöl "Kariyer Günleri"ne katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sandıklı Belediye Başkanı Çöl 'Kariyer Günleri'ne katıldı - Son Dakika

Sandıklı Belediye Başkanı Çöl "Kariyer Günleri"ne katıldı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Barbaros Ortaokulu tarafından düzenlenen "Kariyer Günleri"ne katılarak öğrencilerle sohbet etti.

Sandıklı Belediye Başkanı Çöl

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Barbaros Ortaokulu tarafından düzenlenen "Kariyer Günleri"ne katılarak öğrencilerle sohbet etti.


Düzenlenen etkinlikte Başkan Çöl, eğitim yaşantısı, ilkokul, ortaokul ve lise zamanlarını, siyasete nasıl atıldığını ve belediye başkanı olmaya ne zaman karar verdiğini öğrencilerle paylaştı. Okul yaşantısında karşılaştığı zorlukları ve kendisine gelen soruları içtenlikle cevaplayan Başkan Mustafa Çöl, öğrencilere sorular da sordu. Başkan Çöl, sorduğu soruya doğru cevap veren Sefa Özgüven adlı öğrenciye bisiklet hediye edip ödüllendirerek, kazasız iyi günlerde kullanması temennisinde bulundu. Kariyer Günü'nün sonunda Barbaros Ortaokulu tarafından kendisine plaket takdim edilen Başkan Mustafa Çöl, öğrenciler ve idarecilerle hatıra fotoğrafı çektirerek programını sonlandırdı. - AFYONKARAHİSAR

Mustafa Çöl, Sandıklı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:53 Kaynak: İHA
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