Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl Mazbatasını Aldı
1 saat önce
31 Mart Mahalli İdareler Seçimini kazanan Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını törenle teslim aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimini kazanan Sandıklı
Belediye Başkanı Mustafa Çöl
, Sandıklı İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını törenle teslim aldı.
Başkan Mustafa Çöl'ü mazbata töreninde, Sandıklı Ak Parti İlçe Başkanı Bekir Özçelik
ve Belediye Meclis üyelerinden oluşan heyet yalnız bırakmadı.
Mazbata töreninden sonra Sandıklı İlçe Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Başkan Mustafa Çöl, burada Kaymakam Eflatun Can Tortop
ile görüştü. İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop Başkan Mustafa Çöl'e yeni dönemde başarılar dileyerek, şahsına ve meclis üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Kaymakamlık
ziyaretlerinden sonra Başkan Mustafa Çöl, Sandıklı Belediyesine geçerek mesaisine başladı. Mesaisinin ilk gününde Başkan Mustafa Çöl'ü Sandıklı Belediyesi müdürleri ve personellerinden oluşan bir grup karşılayarak hoş geldiniz dediler. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:03 Kaynak: İHA
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