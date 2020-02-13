Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün Afyonkarahisar ziyaretleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün Afyonkarahisar ziyaretleri - Son Dakika

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün Afyonkarahisar ziyaretleri

6 saat önce

Sandıklı Belediye Başkan Mustafa Çöl, Afyonkarahisar ziyaretleri kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün Afyonkarahisar ziyaretleri, System.String[]

Sandıklı Belediye Başkan Mustafa Çöl, Afyonkarahisar ziyaretleri kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulundu.


Başkan Çöl, ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğüne yeni atanan Ali Temiz'i, ardından da Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar'ı makamında ziyaret etti.


Karşılıklı fikir alış verişlerinin yapıldığı ziyaretlerde Başkan Mustafa Çöl'ü görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren İl Emniyet Müdürü Temiz ve Tarım ve Orman Müdürü Acar, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Mustafa Çöl, Sandıklı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı
Şanlıurfa'da korkunç cinayet! Mobilyacıya iş yerinde kurşun yağdırdı Son dakika: Hulusi Akar: İdlib'e ilave birlikler gönderiyoruz Diyarbakır'da bir grup vatandaş türkü eşliğinde kardan adamla halay çekti

Son Dakika Haberleri
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!
15:41 Eski mankenin bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı
15:19 Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 17:33:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün Afyonkarahisar ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]