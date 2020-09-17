Sandıklı Belediyesi 500 üniversite öğrencisine burs verecek - Son Dakika

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, eğitime destek kampanyası çerçevesinde 500 üniversite öğrencisine burs verileceğini açıkladı.

Çöl, yaptığı açıklamada, 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrenim gören üniversite öğrencilerine verilecek burs başvurularının başladığını belirtti.

Başvuruların "www.sanjet.com.tr" internet sitesinden alınmaya başladığını aktaran Çöl, şunları kaydetti:

"Süreç uzaktan da olsa Sandıklı Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız. Bu yıl 500 öğrenci kardeşimize SANJET farkıyla burslarımız hazır. Geçen yıl verdiğimiz burs miktarını bu yıl Sandıklı Belediyesinin katkılarıyla arttırdık."

Başvuruların 15 Ekim mesai bitimine kadar devam edeceği öğrenildi.