Sandıklı Belediyesi dezenfektan çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Sandıklı Belediyesi dezenfektan çalışmalarını sürdürüyor

7 saat önce

Sandıklı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Sandıklı Belediyesi dezenfektan çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Sandıklı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, her gün düzenli olarak ilçenin farklı mahallelerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Çalışmalarda, ilçedeki cadde ve sokaklar yıkanırken, kamu kurumları, bankalar, esnaf dükkanları ile umuma açık alanlar özel solüsyonlarla dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede yapılan dezenfeksiyon çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlçe kaymakamlığımız ile yapmış olduğumuz çalışmaları, Afyonkarahisar Valiliğimiz ve ilgili bakanlıklardan gelen talimatlar doğrultusunda yerine getiriyoruz.Kahvehane, kıraathane, internet kafe, parklar, bahçeler gibi toplu olarak kullanılan yerlere tebligatımı yaptık. Vatandaşlarımıza uyarılar yaparak zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını öneriyoruz. Vatandaşlarımızın hassasiyetinin en üst düzeyde olduğunu görüyor ve memnuniyet ile karşılıyoruz." dedi.

Çöl, Türkiye'deki koronavirüs vakalarının kısa sürede sona ermesini ümit ettiklerini vurguladı.

Belediye ekiplerinin ilçedeki bütün kamu kurumları, iş yerleri ve umuma açık olan her yerde dezenfeksiyon çalışmalarını hızla sürdürdüğünü aktaran Çöl, "Ekiplerimizi farklı şekillerde oluşturduk. Bazıları sahada çalışıyor. Sandıklı'daki bütün cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmaları başlattık. Bu çalışmalarımızın bir çoğunu hallettik. Hava şartları da el verdiği ölçüde, geri kalan noktaları da tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

İtfaiye Müdürü Muhammet Keleş de ilçedeki bütün cadde ve sokaklarının yıkanarak dezenfekte edildiğini ifade etti.

Mustafa Çöl, Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:20 Kaynak: AA

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