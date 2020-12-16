Sandıklı Belediyesi GES projesiyle aylık 100 bin lira kar sağlayacak - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Güneş Enerji Sistemi (GES) projesiyle Belediye aylık 100 bin lira kar sağlayacak.

Belediye tarafından hayata geçirilen projeyle 7 bin 315 metrekarelik kapalı pazar yerinin çatısı üzerine montajları başlanan 2 bin 530 güneş paneli ile 630 kilovatlık elektrik enerjisinin sağlanması planlanıyor.

Elde edilen enerjinin, şehir şebekesine aktarılarak belediye tesislerinde, idare binasında ve SANJET su kuyularında kullanılarak yüklü elektrik maliyetinin hafifletileceği bildirildi.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl, AA muhabirine, Sandıklı Belediyesinin enerji ihtiyacını karşılamak adına başlatılan projede sona gelindiğini söyledi.

Çöl, "Yaklaşık 1 ay gibi bir süre sonra üretimini alabileceğimiz tesisimiz ile belediyenin yüzde 25 elektrik ihtiyacını karşılamış olacağız. Bu projeyle Sandıklı Belediyesinin enerjide bir adım öne geçtiğini göstermiş olacağız." dedi.

Hedef belediyenin bütün elektrik ihtiyacını GES'den karşılamak

Sandıklı Belediyesinin pazar yerine kurulan Güneş Enerji Sistemi ile sınırlı kalmayacağını ifade eden Çöl, Vali Gökmen Çiçek'in destekleriyle Milli Emlak Müdürlüğünden kiralanan arazi ile de 4 ile 5 megawatlık bir enerji santrali kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Çöl, "Belediyenin bütün elektrik ihtiyacını buralardan karşılamak istiyoruz. Kapalı pazar yerinin üzerinde yapımı devam eden ve yaklaşık 3 milyon liraya mal olacak güneş enerji sistemimiz, belediyenin elektrik giderlerinden aylık 100 bin lirasını karşılayacak. Belediye olarak her ay bu tesisimizden 100 bin lira kar elde edeceğiz." diye konuştu.