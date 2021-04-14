Sandıklı Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine 7 yıldır sıcak yemek yardımında bulunuyor - Son Dakika

Sandıklı Belediyesi, 7 yıldır her gün ihtiyaç sahibi, engelli, bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşları sıcak yemek yardımını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl, yaptığı açıklamada, Hüdai Kaplıcalarında sağlıklı ortamlarda titizlikle hazırlanan yemeklerin, sefertaslarıyla vatandaşların kapısına kadar bırakıldığını belirtti.

Günde yaklaşık 400 aileye 3 çeşit sıcak yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Çöl, "Biz vatandaşlarımıza günlük sıcak yemeğini, Allah rızası için sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde yorulmadan, bıkmadan, usanmadan yaparak hemşerilerimizin hayır duasını almak için büyük bir zevkle uğraş veriyoruz. Vatandaşlarımızın her gün kapısını çalıyor, yemeklerini bırakıyor ve ihtiyaçlarını soruyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda da kendilerine destek olmak için çalışmaya devam ediyoruz."ifadesini kullandı.