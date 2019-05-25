Son Dakika Haberleri: Sandıklı Belediyesi'nde bayram hazırlıkları başladı

Sandıklı Belediyesi'nde bayram hazırlıkları başladı

4 saat önce

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların iyi bir bayram geçirmesi amacı ile yoğun kullanılan ve bundan sonraki süreçte hizmet verecek olan yerleri denetledi.

Sandıklı Belediyesi'nde bayram hazırlıkları başladı, System.String[]
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların iyi bir bayram geçirmesi amacı ile yoğun kullanılan ve bundan sonraki süreçte hizmet verecek olan yerleri denetledi.

Başkan Mustafa Çöl, ilk olarak, Arife günü gerek ilçeden gerekse ilçe dışından gelen vatandaşların ziyaret ettiği Şehir Kabristanı'na giderek alınan önlemleri inceledi. Akabinde Sandıklı Belediyesi Düğün Salonunda başlatılan bakım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Mustafa Çöl, yetkililerle çalışmaların daha verimli yürümesi noktasında karşılıklı fikir alış verişinde bulundular. Son olarak Sandıklı Belediyesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe edilen çöp konteynerlarını inceleyen Başkan Çöl, Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılacak olan değişim çalışmaları için kendilerinden bilgi aldı. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:18 Kaynak: İHA
Mustafa Çöl, Sandıklı, Güncel
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