Sandıklı Belediyesi'nin dev projesine 2 milyon TL'lik destek

"Turizm Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi proje ekibi tarafından hazırlanan projeye 2 milyon TL hibe desteği verilecek.

Bir kalkınma ajansı tarafından, alternatif turizm açısından öne çıkan destinasyonların altyapısının iyileştirilerek turizmden elde edilen katma değerin artırılması amacıyla mali destek programı başlatıldı. Bu proje kapsamında Hüdai Kaplıcaları aquapark, hayvanat bahçesi, kuş bahçesi, at maneji ve gezi alanı, paintball, okçuluk, kay kay pisti ve halı saha yapımı başlayacak olup vatandaşların kullanımına sunulacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Mustafa Çöl, "Sandıklı Belediyesi proje ekibimiz tarafından hayata geçirilen ve hibe alan projelere bir yenisini daha eklemekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Turizm Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 2 milyon TL hibe alarak Hüdai Kaplıcaları yapılacak olan projelerle çehresi baştan sona değişecek ve ülkemizin dört bir tarafından ilçemize gelen misafirlerimize hizmetin en güzelini verme noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR