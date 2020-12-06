Sandıklı Belediyesi şehir içi trafik düzenlemesi için harekete geçti - Son Dakika

Sandıklı Belediyesi şehir içi trafik düzenlemesi için harekete geçti
06.12.2020 13:29
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde belediye zabıta ekipleri iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek trafik düzenleme çalışması yaptı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde belediye zabıta ekipleri iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek trafik düzenleme çalışması yaptı.
Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında durma noktasına gelen ilçe trafiğini yol çizgi yenileme, yaya geçidi çizgilerini yenileme, yeni yaya geçidi düzenlemesi yaptı. İlçede Hastane
Dinar Caddesi ve Belediye Meydanında yapılan çalışmaların bu gece itibari ile tamamlanacağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR
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