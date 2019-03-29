Son Dakika Haberleri: Sandıklı Belediyesi Sosyal Tesisleri Hizmete Girdi

Sandıklı Belediyesi Sosyal Tesisleri Hizmete Girdi

2 saat önce

Sandıklı Belediyesi tarafından Hüdai Kaplıcalarında belediye personeli için yapılan Sosyal Tesisler hizmete girdi.

Sandıklı Belediyesi Sosyal Tesisleri Hizmete Girdi, System.String[]
Sandıklı Belediyesi tarafından Hüdai Kaplıcalarında belediye personeli için yapılan Sosyal Tesisler hizmete girdi.

Kaplıca personeli tarafından kullanılanacak olan Sosyal Tesislerde, yemekhane ve dinlenme alanları bulunuyor. Yapımı kısa sürede tamamlanan tesisi ziyaret eden Başkan Mustafa Çöl, personelle birlikte yemek yiyerek tesisin hayırlı olmasını diledi.

Sosyal tesislerde personelin yemek ihtiyacı karşılanacağı gibi belediye tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen günlük sıcak yemeklerin de hazırlandığı hijyenik ve modern mutfak bölümünü ziyaret eden Başkan Çöl, tesisin büyük bir eksikliği giderdiğini belirtti. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:54 Kaynak: İHA

Mustafa Çöl, Kaplıca, Sandıklı, Güncel
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