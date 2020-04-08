Sandıklı Belediyesi vatandaşların sağlığı için tedbirleri üst seviyeye çıkardı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl yaptığı açıklamada ülkede yaşanan virüs salgını dolayısıyla vatandaşların sağlığını koruma noktasında birçok tedbirin hükumet tarafından alınarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Alınan bu tedbirler kapsamında Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Sandıklı ilçesinde de belediye ait iş yerleri alınan bu tedbirler doğrultusunda ikinci bir emre kadar kapanarak faaliyetlerine ara verdi. Konu hakkında bilgi veren Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, "Bu sebeple bazı personellerimiz "Kısa Çalışma Ödeneği"ne başvurarak hükümetimizin vermiş olduğu haklardan yararlanmaktadır. Bunun yanı sıra kriterleri tutmadığı için kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan personelimizin mağdur olmamaları ve bu süreci kayıpsız atlatmaları için Belediye Başkanımız Mustafa Çöl'ün talimatları doğrultusunda kendilerine aylık bin 700 TL yardım yapılmasına karar verilmiştir. Bizim belediyecilik anlayışımızda geçen altı senede olduğu gibi personellerimizi hiçbir zaman mağdur etmemek yatıyor. Belediye olarak bizler personellerimizin ihtiyaçlarını gidermezsek, her şeyden önemlisi maaşlarını veremezsek, onlara kol kanat geremezsek o koltukta oturmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bizler icraatlarımızı vatandaş ve personel odaklı yapıyoruz. İnşallah bu süreçten birlik ve beraberlik içerisinde çıkarak dosta düşmana gücümüzü göstereceğiz. Bütün personellerimize hayırlı olmasını diliyor, vatandaşlarımıza sağlık ve sıhhat diliyorum" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR