Son Dakika Haberleri: Sandıklı Belediyesi Yolda Kalanlara Konaklama Sağladı Çorba İkram Etti

Sandıklı Belediyesi Yolda Kalanlara Konaklama Sağladı Çorba İkram Etti

54 dakika önce

Sandıklı Belediyesi yolda kalanlara konaklama sağladı çorba ikram ettiAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediyesi yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile kapanan Antalya Afyonkarahisar yolunda Sandıklı'da beklemek zorunda kalan yolcu ve şöförlere gece saat bir sıralarında sıcak çorba...

Sandıklı Belediyesi yolda kalanlara konaklama sağladı çorba ikram etti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediyesi yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile kapanan Antalya Afyonkarahisar yolunda Sandıklı'da beklemek zorunda kalan yolcu ve şöförlere gece saat bir sıralarında sıcak çorba ikram etti.
Olumsuz hava şartları nedeni ile akşam saatlerinde Sandıklı Belediyesinde kriz masası oluşturuldu. Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün talimatı ile Belediye kültür hizmetleri müdürlüğü ile Zabıta müdürlüğü Sandıklı Hüdai Kaplıcalarında zor durumda kalanlar için otellerde ve apart dairelerde oda temin ettiler.Gece saat bir sıralarında'da otogar kavşagındaki beklemekte olan kamyon ve tır şöförlerine çorba ikramında bulundular.
Sandıklı Belediyesi Kültür İşleri müdürü Hasan Kaşdaş yaptıgı açıklamada"Sandıklı belediyesi tarafından yolda kalan vatandaşlarımıza çorba ikramı yapıyoruz,malumunuz Afyon tarafına Antalya tarafına yol kapalı,otoğar kavşagındayız ayrıca bünyemizde bulunan Kaplıca işletmelerinde konaklama ihtiyacı olanlara yer temin etmekteyiz.Allah herkezin yardımcısı olsun,ekiplerimiz sabaha kadar burada bulunacaklar" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:00 Kaynak: İHA

Antalya, Afyonkarahisar, Sandıklı, Genel
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