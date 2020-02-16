Sandıklı Belediyesinde Kur'an-ı Kerim kursu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sandıklı Belediyesinde Kur'an-ı Kerim kursu - Son Dakika

Sandıklı Belediyesinde Kur'an-ı Kerim kursu

7 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediyesi ve Hayrat Vakfı ile ortaklaşa düzenlenen proje kapsamında belediye personeline haftanın iki günü Kuran-ı Kerim dersi veriliyor.

Sandıklı Belediyesinde Kur'an-ı Kerim kursu, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediyesi ve Hayrat Vakfı ile ortaklaşa düzenlenen proje kapsamında belediye personeline haftanın iki günü Kuran-ı Kerim dersi veriliyor.


Sandıklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen kurslar, Sandıklı Yunus Emre Anadolu Lisesinde akşamları verilerek, personellerin Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeleri, bu konu hakkında eksikliklerini kapatmaları amaçlanıyor. Kursun birlik ve bütünlük içerisinde çok güzel geçtiğini dile getiren belediye çalışanları, Kuran-ı Kerim öğrenmelerine vesile olan Başkan Mustafa Çöl'e, Hayrat Vakfına ve öğretmenlere teşekkür ettiler.


Konu hakkında bir açıklama yapan Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, "Belediye olarak görevlerimizin başında vatandaşlarımızın istek, dilek ve taleplerini yapmanın yanı sıra personellerimizin de maddi, manevi sorunlarını çözmek, hemşehrilerimize hizmet için daha verimli olabilmek adına onların eksikliklerini gidermek en büyük arzumuzdur. Bu sebeplerden dolayı gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu duymaktayız. Spor faaliyetleriyle bedensel olarak yaptığımız formun şimdide Kuran-ı Kerim dersleriyle İslami konularda personelimizin eksikliğini gidermek, unutmuş olanlara bilgilerini tazelemek bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Ben bu bağlamda bizlere desteklerini esirgemeyen Hayrat Vakfına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:54 Kaynak: İHA
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