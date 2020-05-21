Sandıklı Belediyesinde personele bayram paketi dağıtıldı - Son Dakika

Sandıklı Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla personeline hediye paketi dağıttı.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl, kurumdaki personele tek tek ziyarette bulunarak, hem yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı, hem de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Personele hediye ramazan paketlerini takdim eden Çöl, şunları kaydetti:

"Alışılmamış bir ramazan ayının son günlerine geldik. Bu süreç içerisinde elimizden geldiği kadar vatandaşların sorunlarını ve problemlerini en kısa sürede çözüme kavuşturmaya çalıştık. Ramazan ayı süresince özverili olarak çalışan değerli personelimize de ufak bir hediye vermek istedik."