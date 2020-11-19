Sandıklı Belediyesinden okul bahçelerine asfalt desteği - Son Dakika

Sandıklı Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Başkan Mustafa Çöl'ün talimatları doğrultusunda okul bahçelerinde asfalt çalışması başlattı.

Her fırsatta eğitime maddi manevi bütün destekleri vereceklerini belirten Çöl, ilçede okul bahçelerinin eksikliklerini gidermeye başladı.

Eğitim ve öğretim camiasından gelen bir başkan olarak ilçedeki okullara desteğini sürdüreceğini ifade eden Çöl, şöyle konuştu:

"Hüdai Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mustafa Kemal Ortaokulunun bahçelerini asfaltlama işlemlerine başladık. Fen İşlerine bağlı ekiplerimiz tarafından asfaltlama işlemlerinin yapıldığı okullarımızda, daha iyi şartlarda eğitim ve öğretim verilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında pandemi sonrası açılacak okulların eksiklikleri tamamlanarak, sorunsuz bir eğitim sezonu hedefleniyor."