Sandıklı Belediyesinden personeline babalar günü videosu - Son Dakika

Sandıklı Belediyesi, çalışan personelleri için "Babalar Günü" dolayısıyla bir video hazırladı.

Belediye personelinin çocuklarının kamera karşısına geçip babaları için düşüncelerini söyleyerek onların "Babalar Günü"nü kutladı.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, hazırlanan video ile ilgili yaptığı açıklamada, "Başta şehit babalarımız olmak üzere tüm babalarımızın, özellikle bu çalışmanın yapıldığı belediyemizdeki çok kıymetli personelimizin tüm babaların, baba adaylarının babalar gününü kutluyorum. Rabbim inşallah daha güzel günlerde bizleri beraber kılsın."

Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan video büyük ilgi gördü.