Sandıklı Belediyesinin 25 milyon liralık destek paketi vatandaşın yüzünü güldürdü - Son Dakika

Sandıklı Belediyesinin 25 milyon liralık destek paketi vatandaşın yüzünü güldürdü

18.12.2020 15:03
Sandıklı Belediyesinin 25 milyon liralık destek paketi vatandaşın yüzünü güldürdü, System.String[]

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, salgın sürecinde ilçe halkına rahat bir nefes aldırmak adına vatandaşların ısınma, soğuk su, iş yeri kirası ve Hüdai Kaplıcalarında yapacakları giderlerin yüzde 50'sini karşılayacak.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, salgın sürecinde ilçe halkına rahat bir nefes aldırmak adına vatandaşların ısınma, soğuk su, iş yeri kirası ve Hüdai Kaplıcalarında yapacakları giderlerin yüzde 50'sini karşılayacak.

Çöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, küresel bir salgına karşı mücadele verildiğini söyledi.

Alınan destek paketi kararıyla vatandaşları biraz olsun rahatlatmayı istediklerini aktaran Çöl, Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başarıyla mücadele verildiğini belirtti.

Zor bir süreçten geçildiğine dikkati çeken Çöl, şunları kaydetti:

"Bu zor günler neticesinde esnaflar, ticarethaneler, memurlar, işçiler ve vatandaşların bir bütün olarak bu pandemiden etkilendiğini gördük. Biz de bütün ilçeyi ve halkını kapsayacak bir çalışma ortaya koyduk. Sandıklı jeotermal enerjiyle ısınan bir ilçe. Şehrin yüzde 90'ını ısıtıyoruz. Vatandaşların ısınma noktasında yaklaşık bin liralık bir harcamasının yüzde 50'sini biz karşılayacağız. Bunun yanında soğuk su abonelerimizin de aynı şekilde yüzde 50 oranında bir kısmını belediye olarak biz karşılayacağız. Pazarcımızın işgaliye harcını ve belediyemize bağlı işletmelerde kiracı olarak bulunan vatandaşların kiralarında 3 aylık bir öteleme kararı aldık ve harçların yüzde 50'sini yine biz sağlayacağız. Kaplıcalarımızdan yararlanacak vatandaşların yüzde 50'lik bir kısmında konaklama ihtiyacını biz karşılayacağız."

"25 milyon liralık destek paketi hazırladık"

İlçede toplam sıcak ve soğuk su abonesinin 36 bin olduğunu belirten Çöl, "Bu çalışmamızın Sandıklı halkına yansıyan bütçe kısmı 25 milyon liralık bir destek paketi. Bu kadim millet, bu güzel hemşehrilerim zamanı geldiğinde ciddi anlamda elinde ne var ne yoksa her noktada fedakarlık yaptılar." dedi.

Yapılan desteğin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını vurgulayan merkez Sazak Mahallesi Muhtarı Himmet Keskin de "Sosyal medya üzerinden başkanımızın yapmış olduğu açıklamaları gördüm. Olması gerekeni yaptı." diye konuştu.

Mustafa Çöl, Sandıklı, İşçiler, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sandıklı Belediyesinin 25 milyon liralık destek paketi vatandaşın yüzünü güldürdü - Son Dakika


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