Sandıklı Belediyesinin voleybol turnuvası başladı - Son Dakika

Sandıklı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçen yıl ara verilen voleybol turnuvasını yeniden başlattı.

Belediye Başkanı Mustafa Çöl yaptığı açıklamada, "Müdürlüklerimiz arasında olan koordinasyonu, birlik ve beraberliği arttırmak, yoğun mesai programı dışında personellerimize değişik bir aktivite olması sebebiyle zinde kalmalarını sağlamak, sporun dostluk, arkadaşlık ve mücadele ruhunu sahaya yansıtarak hoş bir hatıra kalması için bu turnuvamızı organize ettik." dedi.

Turnuvada, 15 takım mücadele edecek.