SANDIKLI'DA 2 KATLI TARİHİ AHŞAP KONAK ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

SANDIKLI'DA 2 KATLI TARİHİ AHŞAP KONAK ALEV ALEV YANDI

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, müftülüğe bağlı Aile ve Din Hizmetler Merkezi olarak kullanılan 2 katlı tarihi ahşap konak alev alev yandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, müftülüğe bağlı Aile ve Din Hizmetler Merkezi olarak kullanılan 2 katlı tarihi ahşap konak alev alev yandı. Yangın gece geç saatlerde Hisar Mahallesinde bulunan 2 katlı tarihi ahşap konakta meydana geldi. Nedeni bilinmeyen yangını fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, tarihi konak kullanılamaz hale geldi. Geçen aylarda Sandıklı Belediyesi tarafından restore edilen 2 katlı tarihi ahşap konak, devir işlemlerinin ardından Sandıklı Müftülüğü Aile ve Din Hizmetler Merkezi olarak kullanılmaktaydı.

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