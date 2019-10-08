Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da 34 kişilik geçici işe 600 kişi müracaat etti
Son Dakika Güncel Sandıklı'da 34 kişilik geçici işe 600 kişi müracaat etti

Sandıklı'da 34 kişilik geçici işe 600 kişi müracaat etti

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 34 personel alınacağı duyurusu üzerine 600 kişi müracaatta bulundu.

Sandıklı'da 34 kişilik geçici işe 600 kişi müracaat etti, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere 34 personel alınacağı duyurusu üzerine 600 kişi müracaatta bulundu.


Halk Eğitim Müdürlüğünde mülakata girmek için sabahın erken saatlerinden itibaren 600 kişi saatlerce bekledi. İŞKUR aracılığı ile toplum yararına hizmet kadrosundan Milli Eğitim Müdürlüğüne alınacak personel sayısı ise 17 güvenlik görevlisi ve 17 temizlik personeli olmak üzere 34 kişi olarak açıklanmıştı. - AFYONKARAHİSAR

Sandıklı, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:39 Kaynak: İHA
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