Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da 39 Yıl Sonra Tarih Tekerrür Etti

Sandıklı'da 39 Yıl Sonra Tarih Tekerrür Etti

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yerel seçimler sonrası, Mustafa Çöl, 39 yıl sonra aynı partiden ikinci kez üst üste seçilen belediye başkanı oldu.

Sandıklı'da 39 Yıl Sonra Tarih Tekerrür Etti, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yerel seçimler sonrası, Mustafa Çöl, 39 yıl sonra aynı partiden ikinci kez üst üste seçilen belediye başkanı oldu.

Adalet Parti'sinden 1965 -1980 yıllarında üst üste belediye başkanı seçilen Nimet Özçiftçi'den sonra Sandıklı'da AK Parti'den ikinci defa üst üste başkan seçilen Mustafa Çöl, ilçe tarihinde de en çok oyla seçilen belediye başkanı oldu.

Çöl, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Sandıklı halkının kendisine verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Bizler üst üste ikinci defa Sandıklı'mızda yüksek bir oy oranı ile yüksek bir fark ile tekrar belediye başkanı seçilmenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadık. Tabi ki halkın teveccühüne layık olabilmek, halkın istediklerini yapabilmek, vatandaş ile hemhal olabilmek, aldığımız sonuçlarda en etkili olan şeydi. İnşallah, bundan sonraki süreçte de ikinci dönemiz de Sandıklı'mıza en iyi hizmetleri yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Başkan Çöl, 30 yıl öncede Osman Seyman'ın da farklı partilerden üst üste ilçenin belediye başkanı seçildiğini anımsattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:24 Kaynak: AA

Afyon, Mustafa Çöl, Sandıklı, Güncel
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